Москва, , 13:21 — REGNUM Проведение саммита с участием лидеров стран «нормандской четвёрки» пока лишено смысла из-за позиции украинской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 27 апреля в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.

«Ни о каком саммите речи быть не может, потому что всё, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, и правительства украинского по причине той позиции, которые занимают киевские власти», — рассказал он.

Напомним, проведение очередного саммита «нормандской четвёрки» планировалось на конец апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что до конца текущей недели планируют провести видеовстречу с участием глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандской четвёрки».

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