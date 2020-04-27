Москва, 27 апреля 2020, 13:21 — REGNUM Проведение саммита с участием лидеров стран «нормандской четвёрки» пока лишено смысла из-за позиции украинской стороны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров 27 апреля в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО.
Напомним, проведение очередного саммита «нормандской четвёрки» планировалось на конец апреля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что до конца текущей недели планируют провести видеовстречу с участием глав внешнеполитических ведомств стран-участниц «нормандской четвёрки».
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