Найроби, , 13:25 — REGNUM Высшие политические деятели Кении планируют сформировать правительство национального единства, в состав которого войдут представители оппозиции, такие как лидер демократического движения страны Раила Одинга. Об этом передает местная еженедельная газета Sunday Nation со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя правящей партии Кении.

На условиях анонимности он заявил репортеру издания, что техническим инициатором формирования правительства единства после заключенного в 2018 году политического перемирия с президентом Кении Ухуру Кеньяттой стал Раила Одинга.

По словам члена правящей партии, это предложение было сделано «только потому, что ему [Одинге] не были назначены какие-либо официальные роли».

»Планы по формированию правительства национального единства находятся в процессе разработки, и на них особенно повлияла ситуация в стране, которая требует, чтобы все политические лидеры объединились во время кризиса», — сказал чиновник.

Губернатор графства Кириньяги Энн Вайгуру подтвердила, что в ближайшее время будет создано правительство национального единства, которое еще больше приблизит Одингу к администрации президента.

«Да, такой план есть», — сказала она в интервью изданию.

«После того, как президент заключил с Одингой перемирие [получившее название] «Рукопожатие», стало лишь вопросом времени, когда это будет реализовано на благо нации», — добавила она.

Президент, добавила Вайгуру, обладает достаточными конституционными и правовыми инструментами для реализации такой договоренности, включая крупную реорганизацию правительства, чтобы назначить на важные должности новых лиц.

Окончательное решение по этому вопросу еще не принято, и принятие лидеров оппозиции в правительство может еще больше испортить его политические амбиции и отношения с президентом Кеньяттой, отмечают эксперты.

Политолог Герман Маньора заявил, что реорганизация правительства представляется неизбежной, «отчасти из-за пандемии коронавируса, но в основном из-за непримиримых разногласий между президентом Кеньяттой и его заместителем».

«Из-за пандемии вся страна должна сплотиться, а отсутствие слаженности в работе с [заместителем президента Кении Уильямом] Руто означает, что президент должен обратиться за поддержкой к Раиле. Форма сотрудничества и сроки будут определяться событиями в области здравоохранения и сопутствующими социальными и экономическими проблемами», — сказал Маньора.