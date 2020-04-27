Киев, , 13:15 — REGNUM Правительство Украины поддержит создание Верховной радой Украины временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в налоговой службе и на таможне, заявил 27 апреля премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

По словам премьера, это и есть реальный «аудит государства».

«Вместе с тем, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинаций в таможенной и налоговой сферах, и поставить точку в этом вопросе», — отметил он.

Шмыгаль подчеркнул, что работа таможни и налоговой — это вопрос экономической безопасности страны, а в 2019 году зафиксирован один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

«Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из-за коронакризиса», — подчеркнул украинский премьер-министр.

ИА REGNUM напоминает, что 24 апреля правительство уволило глав таможенной и налоговых служб и сейчас спешно подыскивает им замену. По словам Шмыгаля, его кабинет министровнаходится в процессе подбора «эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в очень сложное время».

Сегодня же посольства ЕС и США заявили, что «пристально следят» за процессом назначения правительством Украины новых руководителей таможенной и налоговых служб.