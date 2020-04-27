Хошимин, Вьетнам, , 13:12 — REGNUM Генеральное консульство Индонезии в городе Хошимин репатриировало 37 граждан Индонезии, сообщает Kompas.

Авиакомпания Vietjet Airlines способствовала репатриации индонезийских граждан, который застряли во Вьетнаме примерно на месяц из-за распространения вспышки COVID-19.

Известно, что для некоторых граждан Индонезии, которым не хватает денег на оплату билета, генеральное консульство оказало помощь.

Во Вьетнаме находились 37 граждан Индонезии, туристы, студенты, а также квалифицированных работников, у которых истек срок действия контрактов или которые были уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии отметило сокращение распространения коронавируса в столице Джакарте и окрестностях.

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