Москва, , 13:03 — REGNUM Россия готова обсуждать с Соединёнными Штатами новые виды вооружений за рамками диалога о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сегодня, 27 апреля, во время лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«На этом же уровне, вот в ходе недавних разговоров это было подтверждено, чётко согласовано, что нам нужно как можно скорее возобновлять и делать комплексным диалог по стратегической стабильности в прямом преломлении к стратегическим наступательным вооружениям», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что до истечения срока действия договора остаётся меньше года. Кроме того, появились новые виды вооружений.

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«Мы готовы их обсуждать уже за рамками договора СНВ-3», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил, что американская сторона, как ожидается, скоро возобновит обсуждение с Россией темы контроля над вооружениями. По его словам, США продолжают рассматривать возможное продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, известного как СНВ-3. При этом в Вашингтоне принимают во внимание угрозы, отличные от существовавших десять лет назад.