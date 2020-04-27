Москва, , 13:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные разговоры с партнерами по сделке ОПЕК+, заявил журналистам 27 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, на 7,7 млн баррелей — во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей — до конца апреля 2022 года.

Отметим, кризис на нефтяном рынке усугубляется падением мировой экономики и сокращением потребления нефти. В частности, эксперты оценивают полное заполнение нефтяных хранилищ в США к концу мая 2020 года. Некоторые специалисты прогнозируют формирование отрицательных цен на нефть.

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