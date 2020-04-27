Москва, , 13:02 — REGNUM К концу текущей недели планируется встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата», заявил глава МИД России Сергей Лавров 27 апреля во время видеолекции для студентов МГИМО.

«Мы сейчас обмениваемся предложениями о том, какая должна быть повестка дня вот этого видеоконтакта, запланированного на конец недели этой, по-моему», — рассказал он.

Лавров отметил, что предложения МИД Германии, внесённые в качестве повестки дня, не соответствуют заявлениям министра иностранных дел Германии Хайко Мааса придать импульс выполнению прежних решений «нормандской четвёрки».

«Там исключительно всё про новый обмен удерживаемыми лицами, про разминирование, про обеспечение безопасности, про обеспечение доступа специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию республик самопровозглашенных Донецкой и Луганской», — добавил глава МИД РФ.

Он отметил, что в предложениях немецкой стороны нет ни слова о реализации политических мер по урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров назвал действия Киева «саботажем в политической части парижских договорённостей», а также охарактеризовал украинских исполнителей Минских соглашений как некомпетентных людей.

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