Джакарта, , 12:56 — REGNUM Правительство Индонезии отметило сокращение случаев распространения коронавируса в столице Джакарте и окрестностях, сообщает Detik.

Известно, что число появления случаев заражения SARS-CoV-2 в столице Индонезии значительно замедлилось.

По словам главы целевой группы по борьбе с COVID-19 Дони Монардо, число случаев заражения в настоящее время снижается, что связано с внедрением крупных социальных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля 2020 года в Индонезии выявлено 9096 случаев заражения SARS-CoV-2.

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