Москва, , 13:03 — REGNUM Россия не отмечает со стороны нового руководства Еврокомиссии попыток пересмотреть отношения. Об этом заявил 27 апреля глава российского МИД Сергей Лавров во время видеолекции для студентов МГИМО.

Он напомнил, что новый высокий представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель, который ранее руководил испанской дипломатией, не раз заявлял о желании пересмотреть политику Евросоюза на российском направлении. Однако до текущего момента никаких подвижек в этом нет.

«Но мы всегда открыты к разговору с любыми структурами Европейского союза», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что некоторые страны даже в условиях пандемии «играют в геополитику». Несколько европейских стран, в том числе входящих в НАТО, хотели попросить Россию о помощи, однако их «старшие товарищи» запретили это делать.

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