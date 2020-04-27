Пекин, , 11:50 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая не располагает сведениями о состоянии здоровья председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. Об этом 27 апреля заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

«У меня нет информации на данный счет», — сказал представитель внешнеполитического ведомства. Он добавил, что Китай предоставил КНДР оборудование для проведения медицинских тестов. Гэн Шуан добавил, что Пекин и Пхеньян — близки соседи, поддерживающие дружественные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля западные СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына после операции. Позднее в государственных СМИ КНДР опровергли эту информацию.

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