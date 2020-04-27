Ставрополь, 27 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров покинул должность по собственной инициативе. Глава региона Владимир Владимиров отставку принял, сообщили ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе губернатора.
О причинах такого решения Мажарова не сообщается. Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен первый заместитель министра Юрий Литвинов.
Напомним, Мажаров работал министром здравоохранения Ставропольского края с мая 2009 года. Перед этим он был депутатом регионального парламента, занимал должность первого заместителя председателя Думы.