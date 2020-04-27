Джакарта, , 11:43 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Индонезии помогли доставить средства индивидуальной защиты из Сингапура и Камбоджи в страну, сообщает Kompas.

Миссию возглавлял непосредственно командир 31-й воздушной эскадрильи подполковник Пугух Юлианто. При выполнении миссии команде воздушной эскадрильи пришлось совершить две посадки в Сингапуре, чтобы получить гуманитарный груз.

«270 коробок хирургических масок были отправлены на остров Риау. Затем в Джакарту был доставлен второй груз с 540 коробками», — говорится в письменном заявлении полковник Мухаммеда Юриса.

В то время как из Камбоджи команда ВВС Индонезии доставила 12 тонн медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые в Сингапуре собрали данные о предполагаемой дате окончания вспышки COVID-19 в различных странах мира.

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