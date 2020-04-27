Эр-Рияд, , 11:38 — REGNUM Правительство Саудовской Аравии приняло решение отменить смертную казнь для несовершеннолетних. Об этом 27 апреля сообщается в заявлении местной комиссии по правам человека на официальной странице в соцсети Twitter.

«Это важный день для Саудовской Аравии, решение было принято благодаря королю Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду и наследному принцу Мохаммеду бен Салману», — говорится в заявлении.

Правозащитники отмечают, что данное решение поможет усовершенствовать уголовный кодекс страны.

Напомним, ранее 24 апреля в королевстве были отменены телесные наказания, государство делает значительные прогрессивные шаги в своем стремлении модернизировать королевство.

Напомним, наследный принц Саудовской Аравии проводит масштабные реформы в стране в рамках программы «Видение-2030», суть которых во многом сводится к реформированию консервативных устоев общества.

В частности, в стране впервые были открыты кинотеатры, сокращены полномочия религиозной полиции, а также было разрешено женщинам водить транспортные средства.