Ростов-на-Дону, , 11:27 — REGNUM В Ростовской области исполнять обязанности министра здравоохранения на время болезни главы ведомства Татьяны Быковской будет Александр Крат — заместитель министра донского здравоохранения по лечебной работе, передаёт ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что министр здравоохранения Ростовской области госпитализирована с сердечным приступом. Татьяну Быковскую госпитализировали в отделение реанимации областной клинической больницы.

В настоящее время подробности о состоянии здоровья чиновницы неизвестны.

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