Джакарта, , 11:25 — REGNUM Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) попросили провести операцию по спасению представителей народна рохинджа, терпящим бедствие на море, сообщает Antara.

Спасательно-координационные центры или аналогичные учреждения, которые могут сотрудничать с властями стран-членов АСЕАН, должны немедленно начать поисково-спасательную операцию в Бенгальском заливе и Андаманском море.

«Это не только моральное обязательство, но и ответственность за гуманность и права человека», — заявил представитель в межправительственной комиссии по правам человека АСЕАН от Индонезии Ююн Вахьюнингрум.

В 2010 году страны-члены АСЕАН обязались обеспечивать своевременную помощь людям и судам, терпящим бедствие на море.

«Важно, чтобы АСЕАН и его государства-члены предприняли все шаги, необходимые для усиления их совместной ответственности за преодоление морских перемещений беженцев и лиц, ищущих убежища, в Бенгальском заливе и Андаманском море», — заявил Ююн Вахьюнингрум.

По его словам, во время пандемии COVID-19 спасение жизней, особенно тех, кто обращается за помощью, должно быть в центре быстрого реагирования АСЕАН.

«Разработка национальных и региональных механизмов защиты беженцев будет играть важную роль в уменьшении неопределенности и обеспечении более эффективного реагирования на будущие кризисы», — отметил представитель Индонезии.

Напомним, 16 апреля 2020 года малайзийские власти отказались принять около 200 жителей рохинджа, бежавших из-за страха заразиться COVID-19. Затем 23 апреля 2020 года два судна с беженцами рохинджа достигли юго-восточного побережья Бангладеш, но министр иностранных дел заявил, что Бангладеш больше не может принимать беженцев рохинджа.