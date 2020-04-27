Москва, , 11:25 — REGNUM На сегодняшний день ни одного российского военного на территории Ливии нет. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ 27 апреля, комментируя появившиеся в арабских СМИ 12 апреля сообщения о якобы воюющей на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара «российской» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

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«В настоящий момент в зоне боевых действий на территории Ливии не находится ни одного российского военнослужащего», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.

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«Подобные «вбросы» призваны создать ложное представление, что Москва якобы вмешалась в межливийское вооруженное противостояние, открыто встав на сторону одного из его участников. В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии», — подчеркнули в МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил, что российская частная военная компания «Вагнер» причастна к применению химического оружия на территории Ливии. По его словам, нервно-паралитический газ против вооруженных подразделений ПНС российские наёмники применили в районе Салахаддин на юге Триполи.

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