Киев, , 11:12 — REGNUM В 2017 году США официально признали, что как минимум одна их лаборатория на территории Украины занимается исследованиями человеческих патогенов, заявил депутат Верховной рады, председатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 27 апреля на официальном сайте партии.

Политик рассказал, что в заявлении посольства США, в котором признаётся наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины, есть ссылка на документ Biological Threat Reduction Program (Программа по уменьшению биологических угроз). Медведчук отметил, что ссылка ведёт на англоязычную версию документа, хотя на сайте есть и украинский вариант текста. Он добавил, что в 2017 году украинская версия документа отличалась от нынешней. В частности, в нём присутствовал следующий фрагмент:

«Консолидация особо опасных патогенов в современных строениях III уровня биобезопасности (одна лаборатория III уровня безопасности для человеческих патогенов, и одна… для патогенов животных)».

По мнению политика, это может означать, что на территории Украины США проводят опыты над людьми:

«Создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США на Украине. Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены на Украине», — подчеркнул он.

Медведчук добавил, что такие опыты возможны как из-за несовершенства украинского законодательства, так и из-за внешнего управления Украиной со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что обратятся в правоохранительные органы Украины с требованием расследовать деятельность биолабораторий США на территории Украины. По данным парламентариев, на Украине работают 15 таких лабораторий.

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