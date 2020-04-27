27 апреля 2020 | Время чтения 14 мин

В российских СМИ за последние два-три года уже было несколько достаточно интересных исследований состояния дел в российском политическом сегменте Телеграм, ведущих телеграм-каналов и сеток каналов. ИА REGNUM представляет проведенное телеграм-каналом «Русский Демиург» исследование одного из наиболее популярных российских политических телеграм-каналов — ТГ-канала «Незыгарь». Исследование проводилось методами контент‑ и интент-анализа.

Русский Демиург, , 11:26 — REGNUM Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала Незыгарь

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сентябрь 2019 — февраль 2020 года.

1.Общая информация.

За сентябрь 2019 — февраль 2020 года в ТГ-канале Незыгарь было размещено всего 4 639 постов. Среднее количество постов в день за этот период составляет 25,49. Наибольшее количество постов было опубликовано в январе 2020 года — 1 157, а наименьшее количество — в ноябре 2019 года — 524.

Под термином «опубликованный пост другого канала» понимается «Forwardedfrom» (пересланный от). При этом необходимо учитывать, что при поиске посредством самой поисковой системы Телеграм, поиск не всегда даёт 100% результат.

Наибольшее количество постов за сентябрь 2019 — февраль 2020 года в ТГ-канале Незыгарь было размещено 15 января 2020 года (среда) — 144, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ. Наименьшее количество постов приходится на 17 ноября 2019 года (воскресенье) — 0.

Ниже приведена Таблица 1 с подробными данными за шесть месяцев.

Доля своих постов в ТГ-канале Незыгарь за этот период составляет чуть более половины — 50,72% от общего количества. Доля постов других ТГ-каналов — 49,28% (Рисунки 1 и 2).

За сентябрь 2019 — февраль 2020 года наибольшее количество постов в ТГ-канале Незыгарь публиковалось с 8 до 16 часов — 52,23%. С 16 до 0 часов было размещено 41,84% постов. Наименьшее количество постов приходится на время с 0 до 8 часов — 5,93%. Смотрите Рисунок 3.

Исходя из выше изложенного, можно предположить, что работа в ТГ-канале Незыгарь в основном организована в две смены. Первая смена — ориентировочно с 8 до 16 часов. Вторая — ориентировочно с 16 до 0 часов.

В то же время, начиная с января 2020 года, отмечается рост доли постов с 0 до 8 часов: в декабре 2019 года эта доля составляла 2,62%, в январе 2020 года — 6,74%, а в феврале 2020 года — 11,23%. Смотрите Рисунок 4.

За сентябрь 2019 — февраль 2020 года наименьшее количество постов в среднем приходилось на субботы и воскресенья. Из этой выявленной закономерности выбивается только сентябрь 2019 года за счёт 8 числа (воскресенье) — Единый день голосования — опубликовано 86 постов. Смотрите Таблицу 2.

За сентябрь 2019 — февраль 2020 года условными выходными ТГ-канала Незыгарь можно назвать воскресенья в октябре и ноябре 2019 года. В остальные месяцы субботы и воскресенья — это просто дни с уменьшенной рабочей нагрузкой. Далее показана интенсивность работы канала в течение 6 месяцев на основании данных по среднему количеству постов за месяц, а также по субботам и по воскресеньям месяца. Смотрите Рисунок 5.

2. Цитирование других телеграм-каналов.

Анализ периода сентябрь 2019 — февраль 2020 года выявил ТОП-10 среди телеграм-каналов, цититуемых ТГ-каналом Незыгарь. Речь идёт о следующих телеграм-каналах:

ВЧК-ОГПУ — 100,

Бойлерная — 91,

Образ будущего (Пяр во время чумы) — 59,

Политджойстик — 33 поста,

Маргарита Симоньян — 32 поста,

Кремлёвский безБашенник — 30 постов,

RT на русском и The Гращенков — по 29 постов,

ПОСТПРАВДА и Мастер пера — по 28 постов.

Таким образом, в «Большую десятку Незыгаря» входят телеграм-каналы ВЧК-ОГПУ, Бойлерная, Образ будущего, Политджойстик, Маргарита Симоньян, Кремлёвский безБашенник, The Гращенков, RT на русском, ПОСТПРАВДА, Мастер пера.

За эти шесть месяцев Незыгарь процитировал всего 459 постов Большой десятки, что составляет 20,08% от 2286 (всех процитированных постов). Смотрите Рисунок 6.

Кроме того, Незыгарём за сентябрь 2019 — февраль 2020 года часто цитировались посты следующих 15 телеграм-каналов:

paradox_friends, Научно-образовательная политика — по 27 постов,

Протопроедр — 26 постов, Кремлёвский мамковед — 25 постов,

Легитимный, Черкалин рассказал, Н. Вавилов — Южный Китай — по 24 поста,

Банкста — 23 поста, ПолитФорум — 22 поста,

Чисто для фиксации, Shumanov, Байки из Спасской башни, Майский указ — по 21 посту,

PZDC, Политген — по 20 постов.

Количество постов всех часто цитируемых за эти шесть месяцев каналов (Большая десятка Незыгаря плюс ещё 15 каналов) равно 805 — 35,21% от общего количества процитированных Незыгарём постов (от 2286). Смотрите Рисунок 7.

3. Упоминание людей и компаний.

За период сентябрь 2019 года — февраль 2020 года в телеграм-канале Незыгарь отслеживалось упоминание следующих людей и компаний: Владимир Путин, Антон Вайно, Вячеслав Володин, Герман Греф (Сбербанк), Алексей Громов, Сергей Кириенко, Алексей Кудрин, Дмитрий Медведев, Алексей Миллер (Газпром), Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина, Игорь Сечин (Роснефть), Маргарита Симоньян, Сергей Собянин, Сергей Чемезов (Ростех).

По результатам анализа за период сентябрь 2019 года — февраль 2020 года составлена Таблица 3 «Упоминаемость в ТГ-канале Незыгарь». В основу расположения в таблице положено количество упоминаний людей в днях за этот шестимесячный период.

Человек с наибольшим количеством упоминаний в днях помещается в верхнюю часть таблицы. Информация о компании идёт как дополнительная в отношении лица, возглавляющего компанию. Показатель «Количество дней упоминания в %» определяет количество упоминаний в процентах по отношению ко всему периоду времени в 6 месяцев, 182 дня. Смотрите Таблицу 3.

По результатам анализа данных за период сентябрь 2019 года — февраль 2020 года составлена Таблица 4, которая называется «Отношение ТГ-канала Незыгарь». Здесь приводятся подробные данные по количеству положительных, нейтральных и отрицательных упоминаний людей и компаний из списка в ленте Незыгаря.

Информация о компании идёт как дополнительная в отношении лица, возглавляющего компанию. Люди с наибольшим количеством упоминаний помещаются в верхнюю часть таблицы. Смотрите Таблицу 4.

Картина получилась достаточно наглядная. Отношение ТГ-канала «Незыгарь» к конкретным людям можно легко увидеть путём простого сопоставления количества положительных и отрицательных упоминаний. Тенденция отчётливо прослеживается, если, например, количество отрицательных упоминаний превышает количество положительных в разы.

В Таблице 4 только два человека из списка людей и компаний не имеют в ленте телеграм-канала Незыгарь ни одного отрицательного упоминания за 6 месяцев: это главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньян и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов.

На первом месте по количеству упоминаний за период сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится президент России Владимир Путин. Всего за это время он упоминается 155 дней. Кстати, в этих шести месяцах 182 дня. Таким образом, Владимир Путин проходит по ленте Незыгаря в течение 85,16% времени. За 155 дней президент России упоминается всего 1076 раз.

В этой и в следующих диаграммах проценты округлены до целого значения.

Подавляющее количество упоминаний Владимира Путина являются нейтральными — 913 (84,85% от общего количества), положительными — 94 (8,74% от общего количества), отрицательными — 69 (6,41% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных всего в 1,36 раза.

На втором месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится премьер-министр России, с 16 января 2020 года заместитель председателя Совета безопасности РФ, Дмитрий Медведев. Всего за это время он упоминается 113 дней. Таким образом, Дмитрий Медведев проходит по ленте Незыгаря в течение 62,09% времени. За 113 дней он упоминается 456 раз.

Подавляющее количество упоминаний Дмитрия Медведева являются нейтральными — 350 (76,75% от общего количества), отрицательными — 86 (18,86% от общего количества), положительными — 20 (4,39% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний превышает количество положительных в 4,3 раза.

На третьем месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Всего за это время он упоминается 86 дней. Таким образом, Сергей Кириенко проходит по ленте Незыгаря в течение 47,25% времени. За 86 дней он упоминается всего 275 раз.

Менее 60% упоминаний Сергея Кириенко являются нейтральными — 156 (56,73% от общего количества), отрицательными — 92 (33,45% от общего количества), положительными — 27 (9,82% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Кириенко превышает количество положительных в 3,41 раза.

Первого заместителя руководителя администрации президента РФ Алексея Громова за сентябрь 2019 — февраль 2020 года Незыгарь упоминает всего 8 дней (4,4% времени). За 8 дней — 11 упоминаний. При этом ни разу отрицательно, 4 раза положительно (36,36% от общего количества упоминаний) и 7 раз нейтрально (63,64% от общего количества упоминаний).

На четвёртом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится руководитель Федеральной налоговой службы, с 15 января 2020 года председатель правительства РФ, Михаил Мишустин. Он упоминается в ТГ-канале Незыгарь 36 дней (19,78% от всего времени).

За 36 дней — всего 253 упоминания: 214 нейтральных (84,58% от общего количества). 20 отрицательных (7,91% от общего количества), 19 положительных (7,51% от общего количества).

На пятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится мэр Москвы Сергей Собянин. Всего за это время он упоминается 69 дней. Таким образом, Сергей Собянин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 37,91% времени. За 69 дней он упоминается всего 198 раз.

Около трёх четвёртых упоминаний мэра Москвы являются нейтральными — 146 (73,74% от общего количества), отрицательными — 42 (21,21% от общего количества), положительными — 10 (5,05% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Собянина превышает количество положительных в 4,2 раза.

На шестом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится руководитель госкомпании Ростех Сергей Чемезов. Всего за это время он упоминается 69 дней. Таким образом, Сергей Чемезов лично проходит по ленте Незыгаря в течение 37,91% времени. За 69 дней он упоминается 162 раза.

Чуть более 60% упоминаний Сергея Чемезова являются нейтральными — 99 (61,1% от общего количества), отрицательными — 50 (30,9% от общего количества), положительными — 13 (8% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сергея Чемезова превышает количество положительных в 3,85 раза.

За период за сентябрь 2019 — февраль 2020 года в ТГ-канале Незыгарь 37 дней (20,33% времени) упоминается госкомпания Ростех, которой руководит Сергей Чемезов. За 37 дней — 57 упоминаний.

Более 60% упоминаний Ростеха являются нейтральными — 35 (61,4% от общего количества), отрицательными — 20 (35,09% от общего количества), положительными — 2 (3,51% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний ГК Ростех превышает количество положительных в 10 раз.

На седьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится находится руководитель Сбербанка Герман Греф. Всего за это время он упоминается 46 дней. Таким образом, Герман Греф лично проходит по ленте Незыгаря в течение 25,27% времени.

За 46 дней — всего 160 упоминаний: 79 нейтральных (49,38% от всего количества), 69 отрицательных (43,13% от всего количества), 12 положительных (7,5% от всего количества). Количество отрицательных упоминаний Германа Грефа превышает количество положительных в 5,75 раза.

Кроме того, за сентябрь 2019 — февраль 2020 года 28 дней (15,38% времени) в ленте Незыгаря упоминался Сбербанк, которым руководит Герман Греф. За 28 дней — всего 71 упоминание Сбербанка: 50 нейтральных (70,42% от общего количества), 18 отрицательных (25,35% от общего количества) и 3 положительных упоминания (4,23% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Сбербанка превышает количество положительных в 6 раз.

На восьмом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Он упоминается в ленте Незыгаря за этот период 49 дней, т. е. 26,92% времени. За 49 дней — всего 108 упоминаний. Почти три четвёртых упоминаний нейтральные — 80 (74,07% от общего количества). Положительных упоминаний — 20 (18,52% от общего количества), отрицательных — 8 (7,41% от общего количества). Количество положительных упоминаний превышает количество отрицательных в 2,5 раза.

На девятом месте по количеству упоминаний в ТГ-канале Незыгарь за сентябрь 2019 — февраль 2020 года находится Игорь Сечин, возглавляющий госкомпанию Роснефть. За этот период он упоминается в ТГ-канале Незыгарь 47 дней. Таким образом, Игорь Сечин лично проходит по ленте Незыгаря в течение 25,82% времени. За 47 дней он упоминается 92 раза.

Подавляющее большинство упоминаний Игоря Сечина являются нейтральными — 74 (80,43% от общего количества), отрицательными — 11 (11,96% от общего количества), положительными — 7 (7,61% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний Игоря Сечина превышает количество положительных в 1,57 раза.

Компания Роснефть, которой руководит Игорь Сечин, за сентябрь 2019 — февраль 2020 года упоминается в ТГ-канале Незыгарь 22 дня (12,09% времени). За 22 дня компания упоминается всего 50 раз. 45 упоминаний Роснефти за этот период являются нейтральными — 90% от общего количества. Положительных упоминаний нет, отрицательных — 5 (10% от общего количества).

На десятом месте по количеству упоминаний находится Алексей Кудрин, засентябрь 2019 — февраль 2020 годаон упоминается 35 дней (19,23% времени). За 35 дней — всего 74 упоминания: 57 нейтральных (77,03% от общего количества), 10 отрицательных (13,51% от общего количества) и 7 положительных (9,46% от общего количества). Количество отрицательных упоминаний больше количества положительных упоминаний в 1,43 раза.

Анализ статистики за данный период в шесть месяцев показал интересный результат по Маргарите Симоньян. Главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik» Маргарита Симоньянза сентябрь 2019 года — февраль 2020 годаупомянута в ленте Незыгаря 14 дней. В данном случае цитирование её телеграм-канала учитывается отдельно в Разделе 2 «Цитирование других телеграм-каналов».

14 дней составляют 7,69% от общего времени. За 14 дней — всего 24 упоминания. Отрицательных упоминаний Маргариты Симоньян в ленте Незыгаря нет. Нейтральных упоминаний 10 — 41,67% от общего количества. Положительных упоминаний 14, что составляет 58,33% от всех упоминаний. Это лучший результат по всему списку людей и компаний за рассматриваемый период.

Если проанализировать рассматриваемых в данном исследовании лиц, принимающих решения (ЛПР), по критерию (доля положительных упоминаний в процентах к общему количеству упоминаний), то мы получим Таблицу 5:

Выводы.

Таким образом, проведенный контент‑ и интент-анализ Телеграм-канала Незыгарь показал достаточно интересные тенденции относительно а) тех каналов, которые совместно с Незыгарем формируют достаточно определенную повестку дня в России; б) освещения этим каналом деятельности первых лиц страны и некоторых ведущих российских кампаний; в) отношение ТГ-канала Незыгаря (позитивное, нейтральное, негативное) к списку анализируемых ЛПР.

Читайте ранее в этом сюжете: Контент‑ и интент-анализ телеграм-канала «Незыгарь». Часть вторая