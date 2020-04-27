Москва, , 10:42 — REGNUM В Госдуме приветствуют закрепление в новом КоАП презумпции невиновности.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст предложил закрепить в новой редакции Кодекса об Административных правонарушениях (КоАП) и Процессуального Кодекса об административных правонарушениях (ПКоАП РФ) презумпцию невиновности гражданина. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, является невиновным, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном ПКоАП РФ, следует из документа.

«Это крайне важно, поскольку в своё время, когда смертность и аварийность на российских дорогах была очень высокой (хотя и сейчас цифры оставляют желать лучшего), этот принцип был, из лучших побуждений, отменен. Мол, водителей надо прижать к ногтю, чтобы смертность снизилась и поскольку презумпция этому мешала, решили тихо от неё отказаться», — рассуждает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в своем ТГ-канале.

С тех пор много воды утекло, и к чему это привело — все автомобилисты знают, отметил парламентарий.

«И поскольку в административном судебном процессе нет ещё и стороны обвинения, то эту не свойственную и принципиально неправильную роль берет на себя судья, что при отсутствии принципа презумпции невиновности, имеющем место в судопроизводстве уголовном, является залогом обвинительного уклона, отсутствия состязательности процесса и беспристрастности суда», — указал он.

«Водитель всегда изначально виноват, должен оправдываться, а инспектор ГАИ, выступает в качестве свидетеля и зачастую не утруждает себя вескими доказательствами вины водителя. Суд же априори исходит из того, что инспектор — человек государев и врать не будет. Увы, иногда врут так, что и сивый мерин постеснялся бы. Вот еще бы обвинительную сторону вернуть в админпроцесс, гарантировав тем самым судейскую объективность и беспристрастность, стояние над схваткой обвинения и защиты», — предложил Лысаков.

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