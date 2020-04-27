Абу-Даби, , 10:29 — REGNUM Министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Анвар Гаргаш выступил против решения Южного переходного совета Йемена, администрация которого расположена в Адене, о введении самоуправления. Об этом 27 апреля сообщает Reuters.

По данным журналистов, дипломат призвал чиновников совета соблюдать мирные договоренности, подписанные в 2019 году в Саудовской Аравии.

Суть соглашения сводилось к совместной борьбе против повстанцев-хуситов и отказа от сепаратистских устремлений.

Тем не менее, руководство Южного переходного совета, обвинив правительство Йемена в неспособности решить социальные проблемы, приняло решение о введении на подконтрольных южных территориях страны самоуправления.

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