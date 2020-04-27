Киев, , 10:25 — REGNUM Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили считает, что в итоге в Верховной раде найдутся голоса для его назначения в правительство на должность вице-премьер-министра.

Соответствующее заявление обнародовано вечером 26 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Саакашвили заявил, что по результатам предварительных переговоров с депутатами Рады он «очень оптимистично настроен».

То, что его назначение на удалось проголосовать в оперативном режиме (о том, что кандидатура политика предложена в правительство Украины, стало известно 22 апреля, голосование в Раде могло пройти 24 апреля, но было в итоге отложено), экс-президент Грузии пояснил эффектом неожиданности.

«Как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление, и люди были в замешательстве», — объяснил Саакашвили.

ИА REGNUM напоминает, что ранее СМИ сообщили, что перспективу назначения Саакашвилив правительство поддерживает лишь 50% фракции «Слуга народа», а другие фракции категорически отказываются голосовать за. Когда вопрос может быть вынесен в сессионный зал Рады — на сегодняшний день неизвестно.