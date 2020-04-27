Сана, , 10:24 — REGNUM Руководство арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, призвала Южный переходный совет Йемена отменить решение о введении самоуправления в Адене. Об этом 27 апреля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По мнению военных, осуществляющих интервенцию в страну, данный шаг ведет к эскалации напряженности в стране, в то время как необходимо сосредоточить свои усилия на борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее, Южный переходный совет, администрация которого располагается в городе Аден, обвинил правительство Йемена в неспособности решить социальные проблемы в регионе, объявив о введении самоуправления.

Напомним, внутренний конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, с тех пор от боевых действий в стране погибли десятки тысяч человек. Также обострилась и гуманитарная ситуация — вспышка холеры, отсутствие доступа к воде и голод являются серьезным фактором, увеличивающим смертность среди населения.

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