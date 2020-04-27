Претория, ЮАР, , 10:13 — REGNUM Более 200 врачей из Кубы должны прибыть в ЮАР, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом в больницах страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение посольства Кубы в Претории.

Медики улетели на самолете, который первоначально доставил пожертвования медикаментов из ЮАР на Кубу. По словам посла Кубы Родольфо Бенитеса Версона, кубинские врачи, прибывшие в Йоханнесбург поздно вечером 26 апреля, должны быть направлены в разные провинции ЮАР.

Они входят в число 1200 медицинских работников, отправленных Кубой на борьбу с COVID-19 в 22 странах мира, которые обратились за помощью.

По информации журналистов телерадиокомпании, в ЮАР начали постепенно ослаблять строгие карантинные меры, введенные в марте. Более 1,5 млн жителей страны получат разрешение вернуться на работу, некоторые школы будут открыты, а власти разрешат поставки горячей пищи и продажу сигарет. Но продажа алкоголя и общественные мероприятия все равно будут запрещены. Президент ЮАР Сирилл Рамафоса предупредил, что число заражений, вероятно, достигнет своего пика в августе.

Напомним, что в ЮАР был зарегистрирован 4361 случай заражения коронавирусом, в том числе 86 — с летальным исходом. На Кубе подтвердили 1337 случаев заражения и 51 — с летальным исходом.