Минск, , 10:05 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидеров Нидерландов и ЮАР с национальными праздниками этих стран. Об этом сообщила 27 апреля пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра с Днём короля. Он отметил, что Белоруссия и Нидерланды имеют возможности для расширения сотрудничества в торговой, банковской, сельскохозяйственной, научной и гуманитарной сферах.

Президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосу и жителей страны Лукашенко поздравил с Днём Свободы.

«Убеждён в необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений и сотрудничества во всех отраслях на пользу обоих государств. Считаю, что для этого есть все возможности», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии рассказал, что не останавливал экономику страны из-за пандемии коронавируса, потому что эту меру могут себе позволить лишь те страны, кто может печатать доллары и у кого есть ресурсы.

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