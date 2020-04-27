Москва, , 09:47 — REGNUM Россия не будет выплачивать Великобритании компенсацию за издержки, связанные с экстрадицией бизнесмены Дмитрия Смычковского, в размере 76,2 млн рублей. Об этом заявили в Генеральной прокуратуре РФ.

Как пояснили в ведомстве, вопросы экстрадиции между Россией и Великобританией регулируются Европейской конвенцией по выдаче от 1957 года, которая не предусматривает компенсацию за издержки при рассмотрении запросов об экстрадиции.

«С учётом этого британский суд не вправе возлагать их возмещение на РФ», — приводит РИА Новости слова представителя надзорного ведомства.

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Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». Однако Лондон отказался экстрадировать бизнесмена.

Смычковскому, который выиграл дело в лондонском суде, вернули 50 тыс. фунтов стерлингов, оставленные им в качестве залога. Великобритания также пообещала компенсировать предпринимателю расходы, которые он понёс на адвокатов. Эту сумму Соединённое Королевство намерено потребовать в качестве компенсации понесённого ущерба у России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 Мосгорсуд приговорил бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александра Дрыманова за получение взятки, в том числе за освобождение из СИЗО двух приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) к 12 годам колонии и штрафу в размере 196 млн рублей.

Другие два фигуранта этого дела — бывший начальник управления СКР по Центральному округу Москвы Алексей Крамаренко и экс-руководитель Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко получили десять лет и 14 лет строгого режима соответственно.

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