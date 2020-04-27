27 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Для США вывод войск из Ирака уже не проблема выбора, а вступление в новую сложную игру в регионе с выходом на запасные позиции в ожидании того, что образующийся геополитический вакуум на Ближнем Востоке заполнится так называемой третьей внешней силой. Кто ей будет?

Станислав Тарасов, , 09:43 — REGNUM



U.S. Air Force

Иракский новостной портал Bagdad Al Yaum со ссылкой на заявление официального представителя главнокомандующего армии Ирака генерал Абделя Карима Халфа сообщил, что в июне нынешнего года Багдад и Вашингтон намерены обсудить конкретный график полного вывода американских войск с иракской территории.

Поначалу многие эксперты эту информацию восприняли с недоверием. Потому что еще в первых числах января все тот же генерал Халф уже выступал с подобным заявлением, которое вроде бы находило подтверждение в западной прессе, напечатавшей текст письма пресс-службы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции. В нем указывалось, что «из уважения к суверенитету Ирака подразделения коалиции готовы покинуть пределы республики в ближайшее время», а «активность международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке планируется ограничить лишь консультациями и поставками оружия». Интрига была в том, что американские военные не опровергли эту информацию. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что этот документ попал в СМИ «по ошибке», и что «это письмо — черновик». В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер уточнял, что о письме «никто ничего не знает».

Этому поверили. Потому что после того, как в результате ракетного удара американцев по пригороду Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани и парламент Ирака на экстренном заседании проголосовал за вывод из страны иностранного военного контингента, президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду санкциями. Как он заявил, «у нас есть очень дорогая авиабаза, ее строительство обошлось в миллиарды долларов и мы не уйдем, если они не заплатят нам за нее». Более того, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что если американцы «выведут войска из Ирака, то зона влияния Тегерана на Ближнем Востоке значительно расширится». Но на сей раз все иначе. Помпео подтвердил, что Вашингтон предложил Багдаду провести в июне «стратегический диалог». Его повестка не озвучена, кроме одного пункта — «не допустить возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «необходимость для Ирака действовать вместе с американской стороной». Это косвенное подтверждение слов генерала Халфа о готовящемся выводе пятитысячного американского военного контингента из Ирака.

Существует и другой момент. Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, по всем признакам посвященный в ближневосточные планы Трампа, зная о готовящемся выводе американских войск из Ирака, предлагал Белому дому решать в диалоге с Багдадом «не только иракскую проблему», но и «охватывать весь спектр наших отношений, выходить далеко за рамки вопроса присутствия там наших сил, выставлять долгосрочную региональную повестку, не теряя опоры в Ираке». По его мнению, «в регионе может измениться конфигурация системы безопасности». В американском, конечно, представлении. Выходит, что пандемия коронавируса не является причиной вывода из Ирака американских военных, она лишь ускорила принятие решения. А значит Багдад будет оставаться в эпицентре конфликтных региональных проблем, во многом напоминающих то, что происходит сегодня в Афганистане. Только роль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке могут исполнять боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых, как считают многие американские эксперты, «опосредованно курируют США».

В регулярном воскресном бюллетене, который циркулирует среди верующих, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) описывает пандемию как божественную «болезненную муку», посланную христианам. Там пишут, что страх перед вирусом превосходит даже само заболевание и что он «поставил западный мир на грань невиданных перемен». Помимо того, в Ираке потенциально продолжится процесс усиления роли соседнего Ирана. Учитывая, что Тегеран находится между Ираком и Афганистаном, соседствует с Сирией и участвует в боевых действиях в этой стране, весь регион будут втягивать в новую войну. Что касается конкретно Ирака, то там на фоне обострения шиитско-суннитских противоречий может активизироваться дрейф Иракского Курдистана в сторону независимости. В ход событий так или иначе будут вовлекаться и другие страны региона, в частности Турция и Саудовская Аравия. Израиль тоже не останется в стороне.

Или Ближний Восток будет предоставлен сам себе и там станет восстанавливаться историческая матрица, что тоже не будет происходить безболезненно? Посмотрим. Пока что, как считает издание Foreign Policy, для США «вывод войск из Ирака уже не проблема выбора, а вступление в новую сложную игру в регионе с транзитом». Но это уже не игра в «гегемонизм», а выход на запасные позиции в ожидании того, что образующийся региональный геополитический вакуум заполнится «третьей внешней силой», которая «снова все подожжет, действуя результативно в проецировании своей власти на более мелкие страны». Кто ей будет?