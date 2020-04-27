Москва, , 08:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский — фигура переходная, которая откроет дорогу еще больше антирусскости, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян еще раз подчеркнул, что президент Зеленский не собирался и не собирается смягчать антирусский курс Украину, на что возлагали надежды и народ Украины, и часть элиты России. Еще полгода назад он предупреждал, что появится на политической арене Украины «новый герой» на смену Зеленскому. И уже сейчас ведутся разговоры о возврате в политику бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка.

«Теперь Саакашвили. Это вывеска антирусскости. Это абсолютно лишенная смысла фигура, ибо она ничего делать реально не может. Эта вывеска антирусскости. Еще говорится, что это антиаваковская фигура? А что Саакашвили может сделать антиаваковского? Под Аваковым силовые структуры!», — заявил Кургинян.

По его словам, к этому цирку приплетаются и прочие слагаемые украинской политики, которые будут только наращивать обороты в будущем.