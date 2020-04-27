Москва, , 08:54 — REGNUM Московский городской суд сегодня, 27 апреля, продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже. Об этом заявил его адвокат Владимир Жеребёнков.

«В понедельник в 11:00 сторона обвинения продолжит предоставлять доказательства, будут допрошены свидетели», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что по данному делу уже допрошено три свидетеля.

Как сообщало ИА REGNUM, Пол Уилан был задержан в Москве в конце 2018 года по обвинению в шпионаже. У него изъяли флешку со сведениями, составляющими государственную тайну. По решению суда гражданин США, Ирландии и Канады, а также подданный Великобритании Уилан был помещен под арест.

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