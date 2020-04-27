Киев, , 08:57 — REGNUM В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс «Киев Оперативный».

По словам журналистов, на улице Льва Толстого полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находилась депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко, рядом с ней сидел Слончак.

Правоохранители хотели проверить документы и сделать незначительное замечание женщине-водителю, однако в разговор вмешался чиновник. Он начал грубить полицейским, говорил мол «вы знаете, кто мы?», «завтра от вас здесь и следа не будет!» и т. п.

«Поскольку на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой», — сказано в сообщении.

На место события прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала произошедшее. Автомобиль изъяли и отправили на штрафплощадку. Депутат Костенко отказалась проходить тест на определение уровня алкоголя в крови.

На ситуацию уже отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. Он написал на своей странице в социальной сети Facebook, что принял некое решение, не уточнив какое именно.

«Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте… Сегодня все будет оформлено документально», — сказал Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кировоградской области легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли четыре человека, находившихся в легковом автомобиле.

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