Париж, , 08:42 — REGNUM Французский депутат Франсуа Руффин раскритиковал политику правительства страны в отношении тестирования населения, передает BFM TV.

По словам депутата, Франция не будет готова к проведению массовых проверок на коронавирус 11 мая. Депутат беспокоится, оценивая, что изоляция была «временем ожидания, а не временем подготовки».

Ссылаясь на пример Исландии, Южной Кореи или Германии, стран, которые провели массовое тестирование своего населения, Франсуа Руффин осуждает ситуацию во Франции.

«Они не знают, как управлять экономикой, они не хотят управлять ею. Они верят, что невидимая рука рынка будет производить серии тестов и масок. Но это не работает так. Бывают времена, когда нужно управлять экономикой», — осудил правительство Франции депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу французской исследовательской группы BVA, 61% жителей Франции не довольны политикой президента страныЭммануэля Макрона.

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