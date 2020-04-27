Москва, , 08:39 — REGNUM Украина имеет на своей территории огромное количество лабораторий по разработке биологического оружия, которое может «выстрелить», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«И если в каких-то странах бывшего СССР не очень комплементарных нам вроде Грузии той же и так далее — по одной, две лаборатории, то здесь пачка. Ни одна страна так не начинена из сопредельных нам бактериологическим оружием, как Украина. Она просто нашпигована этими лабораториями четвертой степени опасности», — заявил Кургинян.

Отсюда, по его словам, возникает резонный вопрос, а зачем, собственно, так близко к российской границе пододвигаются эти лаборатории и какие утечки возможны оттуда в случае очередного «большого бардака» на Украине. И зачем эти лаборатории самой Украине.

«Зачем она нашпиговывает себя опаснейшего вида бактериологического оружия, действующего в интересах американцев и никакого к интересам Украины отношения не имеющего?», — продолжил эксперт.

Кургинян отметил, что на территории Украины действуют именно лаборатории, заточенные на создание биологического оружия. В таких лабораториях ведутся целенаправленные исследования и практические действия, направленные на усиления тех или иных свойств вируса, которые должны сделать его более убойным и заразным.