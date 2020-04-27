Москва, 27 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Украина имеет на своей территории огромное количество лабораторий по разработке биологического оружия, которое может «выстрелить», заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Отсюда, по его словам, возникает резонный вопрос, а зачем, собственно, так близко к российской границе пододвигаются эти лаборатории и какие утечки возможны оттуда в случае очередного «большого бардака» на Украине. И зачем эти лаборатории самой Украине.
Кургинян отметил, что на территории Украины действуют именно лаборатории, заточенные на создание биологического оружия. В таких лабораториях ведутся целенаправленные исследования и практические действия, направленные на усиления тех или иных свойств вируса, которые должны сделать его более убойным и заразным.