Новосибирск, , 08:32 — REGNUM Депутат Государственной думы Вера Ганзя (КПРФ) прокомментировала информацию об отставке начальника управления МВД России Юрия Стерликова.

Напомним, ранее об увольнении Стерликова сообщили новосибирские СМИ.

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По словам депутата Госдумы, с новосибирской полицией ей «пришлось плотно иметь дело лет 5 назад, когда пришлось отбивать сельхозпредприятия от московского рейдера».

«Тогда меня очень удивил избирательный подход правоохранителей к противоборствующим сторонам. Тогда не крестьяне, а следователи решали, когда убирать рожь и засевать поля. Второе столкновение было по поводу предоставления подведомственной МВД структурой бесплатных государственных услуг по оформлению документов мигрантам за деньги, — написала Ганзя на своей странице в социальной сети Facebook. — Моё вмешательство вызвало неадекватную реакцию МВД. Началось давление на моих помощников. Мне пытались привязать какие-то коммерческие интересы и даже пытались угрожать письмом в комиссию по депутатской этике. Теперь всё встало на свои места».

Отметим, что на сайте новосибирского управления МВД РФ Юрий Стерликов до сих пор указан в должности начальника.