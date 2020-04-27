Дамаск, , 08:21 — REGNUM Повстанцы из Рабочей партии Курдистана (РПК) обвинили турецких военных в отключении водоснабжение в сирийской провинции Эль-Хасака. Об этом 27 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

Целью подобных действия, как утверждают курдские ополченцы, является стремление распространить на северо-востоке страны коронавирусную инфекцию.

Турецкая сторона отвергла данную информацию, обвинив членов РПК в пропаганде против проведения военной операции «Источник мира» на сирийской территории.

Напомним, правительство Турции и Рабочая партия Курдистана ведут непримиримую войну на протяжении многих десятилетий. Курды сражаются за расширения своих прав на территории страны.

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