Париж, , 08:17 — REGNUM Согласно опросу французской исследовательской группы BVA, 61% жителей Франции не довольны политикой президента страны Эммануэлем Макроном, передает RTL.

По данным исследования, 58% жителей страны также не довольны политикой премьер-министра Эдуаром Филиппом.

Рейтинг исполнительной власти падает как в разгар эпидемии COVID-19, так и всего через несколько дней после третьей годовщины избрания Эммануэля Макрона на пост президента Франции. В этом контексте большинство опрошенных жителей считают, что это не изменит курса, несмотря на обещание, данное 13 апреля, «переосмыслить себя».

Подробно, 51% жителей Франции думают, что глава государства не изменит способ руководства, и 54% — не уйдет с политической линии.

Несмотря на это явное недовольство, опрошенные дают президенту оценку 8,3/20, оценивая президентский срок. Самый высокий балл с апреля 2018 года (8/20).

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