Москва, , 08:13 — REGNUM Уже на текущей неделе президент РФ Владимир Путин намерен вновь обратится к согражданам с новым заявлением o ситуации c коронавирусом и связанными с пандемией ограничениями. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив», — уточнил официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Путина не исключил, что президент России может выступить с новым обращением к гражданам страны поводу режима самоизоляции, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции, однако точной даты называть не стал.

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Напомним, первый раз к нации глава государства обратился 25 марта. Тогда Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля. В следующем телеобращении к согражданам, состоявшемся 2 апреля, российский лидер продлил нерабочие дни до 30 апреля, а также сообщил о ряде новых мер по поддержке населения.

Добавим, что, по данным на 26 апреля, в России зафиксировано почти 81 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом более 6,7 тыс. человек выздоровели, 747 скончались.