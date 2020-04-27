Буэнос-Айрес, , 07:14 — REGNUM Власти Чили считают высказывания президента Аргентины Альберто Фернандеса вмешательством во внутренние дела страны, сообщает пресс-служба чилийского МИД.

В связи с этим чилийское внешнеполитическое ведомство вызывало поверенного в делах Аргентины, чтобы выразить негодование по поводу высказываний аргентинского президента, сделанных в ходе конференции с чилийскими политиками 24 апреля.

«Они представляют собой вмешательство во внутренние дела Чили», — говорится в заявлении МИД Чили.

Чилийские дипломаты подчеркивают, что готовы сотрудничать с Аргентиной ради общих интересов, однако высказывания Фернандеса вносят разлад в работу по двусторонней повестке.

Поводом для этого послужили высказывания аргентинского главы, сделанные в ходе видеоконференции с представителями «Группы Пуэбла». Тогда Фернандес призвал чилийских оппозиционеров объединиться, чтобы вернуть власть над страной.