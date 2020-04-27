Дамаск, , 05:46 — REGNUM Средства ПВО сирийской армии отражают атаку под Дамаском, сообщает агентство SANA.

Сообщается, что пригороды Дамаска подверглись ракетной атаке. Подробности произошедшего пока не сообщаются. Также не раскрывается, с чьей стороны была начата атака. Нет сведений и о пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Израиль запустил ракеты в направление Пальмиры в Сирии. Атака была отражена сирийскими ПВО.

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