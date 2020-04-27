Вашингтон, 27 апреля 2020, 05:27 — REGNUM Посольство РФ потребовало от Госдепа США провести медобследование российской гражданке Богдане Осиповой. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос журналистов.
По его словам, российская сторона ожидает от властей США оказания необходимой помощи Осиповой. Антонов напомнил, что Богдана Осипова, осужденна в США на семь лет отбывания тюремного заключения за похищение собственного ребенка.
Как 7 апреля сообщало ИА REGNUM, Антонов призвал власти США проявить человечность в отношении граждан РФ, которые находятся в американских тюрьмах.
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