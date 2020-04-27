Сеул, , 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.

«Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он сейчас находится у Вонсана с 13 апреля. Ничего подозрительного замечено не было», — завил он.

Ранее северокорейская пресса сообщала, что Ким Чен Ын в настоящее время находится в Вонсане и работает с документами. Также он направлял благодарность строителям турзоны в Вонсан-Кальме и строителям города Самчжиён.

Как сообщало ИА REGNUM, западные СМИ начали распространять информацию о якобы смерти или тяжелой болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына. Их выводы основываются на высказывании неких анонимных источников, а также на том, что лидер КНДР некоторое время не появлялся на публике.

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