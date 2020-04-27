Вашингтон, , 02:25 — REGNUM Лживые сообщения о якобы имевшем место увольнении министра здравоохранения США Алекса Азара — это попытка создать хаос в умах общественности. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 26 апреля на своей странице в Twitter.

По словам главы Белого дома, сообщения об отставке Азара — это лживые новости, и авторы этого продукта знают об этом, однако «отчаянно пытаются создать видимость хаоса и поселить хаос в умах общественности».

«Они даже не позвонили, чтобы спросить, — негодует Трамп. — Алекс делают отличную работу!»

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Трап уволил главу минздрава США Алекса Азара. Позднее Белый дом выступил с официальным опровержением по этому поводу.

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