Москва, , 01:09 — REGNUM Предложение Фрума свидетельствует о крайне низком образовательном уровне класса политических консультантов в США, включая самых высокопоставленных из них. Так

депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала предложение американского журналиста Дэвида Фрума, составителя речей экс-президента США Джорджа Буша.

Напомним, журналист потребовал, чтобы Дональд Трамп отмечал юбилей встречи на Эльбе не с Владимиром Путиным, а с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку «войска, встретившиеся с войсками США на Эльбе 25 апреля 1945 года, были частью Первого Украинского фронта».

«Советник Буша-младшего, видимо, не знает, что войска Первого Украинского фронта не только освободили Освенцим и участвовали во взятии Берлина, но нанесли мощный удар по бандам ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Западной Украине в начале 1944 года. После которого бандеровцы были вынуждены прекратить резню польского населения и попрятались по своим лесным схронам», — заявила Панина.

Политик заметила, что американский чиновник, судя по всему, не знает и о том, что командующий Первым Украинским фронтом маршал Ватутин умер от ран, полученных в бою с боевиками Бандеры.

«Сегодня имя Ватутина находится на Украине под запретом, улицы, названные в его честь, переименовываются в рамках пресловутой декоммунизации. То же самое происходит и с именами других командующих Первым Украинским фронтом — маршала Жукова и маршала Конева, памятник которому был недавно снесен в Праге», — подчеркнула Панина.

По словам депутата, официальный Киев, использующий в украинской армии бандеровское приветствие «Слава Украине — героям слава», не имеет никакого отношения к подвигам Первого Украинского фронта. Напротив, именно это подразделение Красной Армии в наибольшей степени олицетворяет собой то, что вызывает раздражение и агрессию современного украинского официоза и вытравливается сегодня из исторической памяти украинского народа.

«Что же касается заявления Дэвида Фрума, то оно свидетельствует о крайне низком образовательном уровне класса политических консультантов в США, включая самых высокопоставленных из них. Получается, что Джен Псаки (помощница Барака Обамы, официальный представитель Госдепа США) с ее «Белорусским морем» и «Ростовскими горами» — это далеко не единственный пример вопиющего невежества американских внешнеполитических чиновников», — констатировала Панина.

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