Вашингтон, , 00:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом лидеры двух стран говорили по телефону накануне, 26 апреля.

Пресс-служба Белого дома США сообщила, что Трамп и Макрон сошлись во мнении, что Всемирную организацию здравоохранения надо реформировать, так как она не отвечает современным вызовам.

Напомним, что Трамп после начала массового распространения коронавируса в США начал активно критиковать ВОЗ и заявил, что организация работает в пользу Китая. Также Трамп считает, что и Китай и ВОЗ дали мировому сообществу недостоверную информацию по пандемии коронавируса и в итоге западные страны не смогли подготовится к ней должным образом.