Приштина, , 00:18 — REGNUM Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти 26 апреля помянул погибших от руки сербов в деревне Мея 376 косовских албанцев.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти заявил, что раны, оставшиеся после Косовской войны, до сих пор не зажили:

«На данный момент 1641 человек числится в рядах пропавших без вести. Семьи этих 1641 человека до сих пор продолжают жить в муках ожидания, 1641 семья, страдание которых слишком затянулось — больше, чем на два десятилетия. Дети растут в ожидании ответа. Старики не знают о судьбе и месте и местонахождении своих наследников».

Курти подчеркнул, что для того, чтобы строить будущее, необходимо покончить с прошлым, а потому преступления, совершенные сербами в Косово не могут быть прощены.

«Не может быть прощения — только правосудие. Поскольку… оно нужно нам всем», — заявил Курти.

Напомним, днем ранее косовский политик отстранил от должности своего политического советника Шкельзу Гаши за одно упоминание о преступлениях бойцов УЧК (освободительной армии Косово) против мирного сербского населения.

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