Рим, , 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. Об этом 26 апреля сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он отметил, что с 4 мая в Италии планируется открыть для посещения городские парки и скверы при условии, если на их открытие дадут разрешение местные власти. Кроме этого, жителям страны разрешат заниматься индивидуальными физическими тренировками при соблюдении социального дистанцирования, а также возобновят свою деятельность профессиональные спортивные секции.

«Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены», — подчеркнул Конте.

По словам премьер-министра, вплоть до 18 мая будут действовать ограничения на передвижения внутри регионов, при необходимости совершения поездки, по-прежнему, необходимо будет обосновать ее цель.

Однако итальянцам будет разрешено совершать поездки для посещения родственников, при встречах с которыми необходимо будет соблюдать меры предосторожности, иначе кривая заболеваемости вновь может пойти в рост.

«Если ты любишь Италию, соблюдай дистанцию», — заявил Конте.

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Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о возобновлении производства на некоторых предприятиях страны в ближайшие недели.

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