Дамаск, , 22:30 — REGNUM На территории Идлибской зоны деэскалации не было зарегистрировано обстрелов, сообщил 26 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Журавлёв.

Он уточнил, что «за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано».

Начальник ЦПВС напомнил, что на территории Идлибской зоны деэскалации с 6 марта 2020 года введён режим прекращения огня.

Ранее Олег Журавлёв сообщил, что российские военные провели патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

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