Приштина, , 00:09 — REGNUM И.о. премьер-министра Косово Альбин Курти 25 апреля отправил в отставку своего политического советника Шкёльза Гаши.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом к отставке Гаши стало упоминание им преступлений УЧК (освободительной армии Косово) в отношении мирного сербского населения. Несмотря на то, что впоследствии Гаши попытался исправить ситуацию, отметив, что он обвинял в преступлениях не всю УЧК, но лишь отдельных индивидов, в косовской политической элите, где УЧК принято упоминать лишь как армию героев-патриотов и мучеников, принесших свободу Косово, высказывания Гаши вызвали массовое возмущение.

На своей странице в социальной сети Facebook Курти опубликовал следующее:

«Сегодня в встретился со своим политическим советником господином Шкельзой Гаши и после освободил его от должности.

Некоторые из его вчерашних заявлений оказали разделяющее действие на слаженную работу технического правительства. Я считаю, что он не должен участвовать в дискуссиях, в которые он оказался вовлечен, с позиции моего политического советника.

Благодарю за внесенный вклад. Я ценю его критическое мышление. Есть много вещей в настоящем, по которым наши позиции сходятся, но есть и такие вещи в прошлом, по которым мы не согласны друг с другом. Господин Гаши — непростой собеседник. Я понял это из-за сложившейся непростой ситуации».

После сделанных Гаши заявлений, на него началась травля в социальных сетях. Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу высказалась в поддержку УЧК.

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