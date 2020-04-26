Амман, , 23:41 — REGNUM В Иордании в государственных учреждениях продлят каникулы до конца мая, кроме предприятий и ведомств, участвующих в жизнеобеспечении населения. Об этом 26 апреля сообщает Jordan News Agency со ссылкой на заявление госминистра информации Амджада Адайле.

«Принято решение оставить закрытыми большинство правительственных структур. При этом жизненно важные ведомства и предприятия будут продолжать работать, уменьшив не менее чем наполовину свой персонал», — подчеркнул Адайле.

Он отметил, что с 29 мая планируется активизировать работу транспортной инфраструктуры при соблюдении соответствующих эпидемиологических предписаний.

«Это необходимо для перезапуска промышленности и нормального функционирования сферы торговли и услуг», — объяснил госминистр.

Кроме этого, он заверил, что власти Иордании окажут помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, которые наиболее сильно пострадали от ограничительных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Напомним, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по состоянию на 26 апреля в Иордании зарегистрировано 444 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 7 человек. За минувшие сутки выявлено три факта заражения коронавирусной инфекцией.

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