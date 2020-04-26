Дамаск, , 22:21 — REGNUM Подразделения российской военной полиции провели патрулирование трёх провинций в Сирии, сообщил 26 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Журавлёв.

Российские военные провели патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.

Начальник ЦПВС подчеркнул, что это патрулирование осуществлено в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации осуществляли воздушное патрулирование.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные патрулируют приграничную зону на северо-востоке Сирии