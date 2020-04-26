Дамаск, 26 апреля 2020, 22:21 — REGNUM Подразделения российской военной полиции провели патрулирование трёх провинций в Сирии, сообщил 26 апреля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Журавлёв.
Российские военные провели патрулирование на территории сирийских провинций Алеппо, Ракка и Хасака.
Начальник ЦПВС подчеркнул, что это патрулирование осуществлено в рамках российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.
Кроме того, вертолёты российской армейской авиации осуществляли воздушное патрулирование.
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