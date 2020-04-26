Лондон, , 21:45 — REGNUM О возвращении британского премьер-министра Бориса Джонсона на своё рабочее место на Даунинг-стрит в Лондоне сообщает 26 апреля Sky News.

Напомним, Джонсон был болен: в конце марта у него выявили коронавирус. Политика госпитализировали, подключали к аппарату ИВЛ.

После выписки из больницы он проходил реабилитацию в своей загородной резиденции Чекерс. Всё это время его замещал министр иностранных дел страны.

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