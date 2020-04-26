Луганск, 26 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Восемь единиц украинской бронетехники размещены в районе линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 26 апреля «Луганский информационный центр».

Соответствующую информацию сообщил официальный представитель Народной милиции республики Яков Осадчий. По его словам, пять боевых бронированных машин ВСУ разместили рядом с населённым пунктом Троицкое.

Кроме того, две боевые бронированные машины и одна боевая машина пехоты размещены украинскими формированиями в населённом пункте Новозвановка.

Также два дня назад Специальная мониторинговая миссия заметила на блокпосту ВСУ вблизи Попасной разгрузку четырёх ящиков с противопехотными минами МОН-90.

«Прибывший не вовремя патруль СММ ОБСЕ попытался задокументировать факт наличия мин у военнослужащих ВСУ, на что каратели из 30-й бригады ответили грубой нецензурной бранью на английском языке и требованием немедленно покинуть район».
Осадчий

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 25 апреля ВСУ трижды обстреляли территорию ЛНР.

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